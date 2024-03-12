Виглядає розкішно та дорого: найбільш трендовий колір інтер‘єру у 2024 році

Попри багаторічну популярність білого кольору як універсального варіанту для оздоблення інтер'єру, цьогоріч він поступиться своїми позиціями.

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Дизайнери одностайно заявляють, що настав час зробити ставку на коричневі відтінки. Мова йде не лише про холодний шоколадний колір, а й про теплі золотаво-коричневі, бежеві та насичені темно-коричневі тони. Ці відтінки гармонійно поєднуються з різнокольоровими декоративними елементами. Про це пише Радіотрек.

Коричневий колір розкішно виглядає в поєднанні з синім, а меблі з натурального дерева створюють дуже затишну атмосферу.

Оксамитовий відтінок какао ідеально підійде для оформлення спальні.

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Коричневий фактично стає основним кольором стін для створення спокійного та традиційного інтер'єрного стилю.

Таким чином, дизайнери закликають відійти від звичного білого кольору та зосередитись на теплих і глибоких коричневих відтінках, які додадуть інтер'єру затишку та неповторного шарму. Гармонійне поєднання коричневого з іншими кольорами та натуральними матеріалами дозволить створити по-справжньому комфортний та виразний простір для життя.

Нагадаємо, ми вже писали, як освіжити інтер‘єр після зими.

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