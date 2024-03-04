Весняне оновлення: як освіжити інтер‘єр дому після зими
Тільки-но ми зняли новорічну ялинку, як прийшла весна, і дім потребує оновлення. Не варто витрачати багато часу на ремонт. Декілька простих лайфхаків нададуть інтер'єру свіжості та відчуття затишку. Про це пише видання Better Homes & Gardens.
Спальня
Замість важких зимових ковдр оберіть легкий варіант, а також постільну білизну з натуральних тканин. Яскраві пастельні тони чи класична білизна підкреслять відчуття легкості та комфорту.
Освітлення
Оновіть абажури, підібравши їх за формою та розміром. Експериментуйте з кольорами та фактурами, щоб підкреслити стиль кімнати.
Стіни
Замість зимових пейзажів розмістіть весняні картини природи чи абстракції з яскравими акцентами. Змініть рамки або створіть власні полотна.
Декоративні подушки
Оберіть нові чохли з грайливим принтом та пастельними тонами для дивану чи ліжка.
Квіти
Свіжі сезонні квіти у гарній вазі стануть прекрасним доповненням. Створюйте букети зі свіжозрізаних стебел.
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Аромати
Для створення затишної атмосфери запаліть свічки чи вмикайте аромадифузор з легкими весняними нотками: морської свіжості, польових квітів.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити розкішний інтер'єр за невеликий бюджет.
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