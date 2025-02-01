Викиньте їх негайно: топ головних антитрендів 2025 року

Відомий український дизайнер Андре Тан, який раніше розповідав про головні тренди 2024 року, поділився списком речей, від яких варто відмовитися у 2025 році.

Про це він написав у своєму Instagram. За словами експерта, настав час попрощатися з деякими популярними тенденціями минулих років. Втім, якщо ви не готові повністю відмовитися від улюблених речей, Андре Тан радить носити їх обережно, правильно розставляючи акценти.

Ось головні антитренди 2025 року:

1. Неонові відтінки

Яскраві кислотні кольори втратили актуальність. Їм на зміну прийшли природні, приглушені відтінки: бежевий, оливковий, пастельний та глибокі темні кольори. Неон залишився лише в аксесуарах, де він додає контрасту образу, не перевантажуючи його.

2. Взуття на тракторній підошві

Колись масивна підошва вважалася стильним елементом, додаючи взуттю практичності. Але зараз вона виглядає громіздко та дисгармонійно. Андре Тан радить звернути увагу на витончені силуети та мінімалістичні моделі, які виглядають елегантніше.

3. Шапки-біні з помпонами

Такі головні убори більше не в моді. Замість них варто обирати лаконічні шапки зі щільної вовни або кашеміру. Вони надають образу стриманості та сучасного вигляду. Головний акцент тепер робиться не на декоративні елементи, а на якість матеріалу та цікаву фактуру.

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4. Мікросумки

Крихітні сумочки, в які ледь поміщається телефон, поступаються місцем більш функціональним моделям. У 2025 році в тренді місткі та практичні сумки, які підходять для активного ритму життя.

5. Об’ємні пуховики

Оверсайз пуховики, що нагадують ковдру або хмарку, відходять у минуле. Їх замінюють більш структуровані моделі, які підкреслюють фігуру. Замість гігантських пуховиків у тренді утеплені пальта з поясом та пуховики середньої довжини з чіткими лініями.

Хто такий Андре Тан?

Андре Тан — український модельєр, засновник однойменного бренду. Він навчався в Харкові, Києві, Німеччині та Великій Британії, зокрема, у Центральному коледжі мистецтва та дизайну імені Святого Мартіна.

У 2019 році дизайнер став президентом Ukraine Fashion Council, а у 2023-му розпочав навчання в США.

Нагадаємо, ми вже писали протоп трендових пуховиків на зиму-2025.

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