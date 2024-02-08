Ви про це не знали: Чи дійсно треба чистити імбир
Імбир – популярна пряність, яку використовують в кулінарії для приготування напоїв, випічки, маринадів та інших страв. Більшість рецептів рекомендують чистити імбир перед подрібненням або натиранням, але чи дійсно це так важливо?
Це не лише смачна, але й корисна пряність. Він має протизапальні, антиоксидантні та інші корисні властивості. Тому не бійтеся використовувати імбир у своїх кулінарних шедеврах, пише smachnonews.
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Насправді, чистити імбир не обов'язково! Експерти кажуть, що головне – ретельно промити імбир прохолодною водою, щоб видалити бруд. Потім можна обрізати будь-які непривабливі частини, такі як краї корінця або пошкодження шкірки.
Шкірка імбиру безпечна для вживання. Вона тонка і має м'який смак, тому не вплине на смак страви. Навіть якщо ви не зчистите всю шкірку, нічого страшного не станеться.
Як же чистити імбир?
Якщо ви все ж таки хочете очистити імбир, можете зробити це за допомогою ложки або спеціального ножа. Також можна натерти імбир на мікротерці – під час натирання більша частина шкірки відійде сама собою.
Ось кілька порад щодо використання імбиру:
- Вибирайте свіжий імбир з гладенькою, блискучою шкіркою.
- Зберігайте імбир у холодильнику в герметичному контейнері.
- Перед використанням імбиру ретельно промийте його.
- Імбир можна натерти, нарізати скибочками або подрібнити.
- Додавайте імбир в чай, маринади, випічку та інші страви.
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