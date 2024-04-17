Ви робили це неправильно: фахівці підказали, як готувати спаржу, щоб була смачною

Спаржа – популярний продукт, який чимало людей готують неправильно. Навіть найдосвідченіші домашні кухарі можуть бути приголомшені, виявивши, що весь цей час помилялися.

Кулінар Джессіка Гевін розповіла, що є один трюк, який допоможе готувати спаржу смачною кожного разу. Про це повідомляє Express.co.uk.

Крижана вода є ключем до ідеально м’якої, але не кашкоподібної спаржі. Через хвилину пропарювання, вони будуть надто хрусткими, якщо спробувати зламати їх навпіл.

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Але через три хвилини вони будуть яскраво-зеленими та повністю приготованими, з ніжною консистенцією. Хоча три хвилини є оптимальним часом приготування спаржі на пару, одна проблема, з якою стикаються багато людей, полягає в тому, що овоч готовий раніше, ніж інші інгредієнти страви.

Джессіка рекомендує не варити спаржу занадто довго. Змочіть її в крижаній воді, щоб призупинити процес варіння.

Це запобіжить руйнуванню клітинної структури та збереже спаржу міцною. Щоб розігріти спаржу, коли вона буде готова до вживання, просто обсмажте її на сильному вогні приблизно 30 секунд.

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