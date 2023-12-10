Всі допускали цю помилку: Які два продукти насправді не можна давати котам

Навіть ті продукти, які зазвичай вважаються смачними та корисними для кішок, можуть мати негативний вплив на їх здоров'я. Щоб забезпечити кішці збалансоване харчування, найкраще вибирати спеціальний корм, який враховує її вік, породу та індивідуальні особливості.

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Запам'ятайте, що важливо слідкувати за реакцією вашої кішки на різні продукти та консультуватися з ветеринаром для отримання докладних порад з її харчування. У виданні ukr.media назвали два таких "котячих" продукти, які не є найкращими для вашого пухнастого друга.

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Риба: Хоча риба може здаватися ідеальним ласощами для кішок, насправді її не рекомендується подавати їм великими порціями. Риба може містити шкідливі речовини, такі як ртуть, важкі метали, паразити та кістки, які можуть бути шкідливими для здоров'я кішок. Крім того, риба може викликати алергії, отруєння, запалення сечового міхура, ниркову недостатність або гіпертиреоз. Якщо ви все ж хочете давати своїй кішці рибу, варто вибирати варену, без кісток і не частіше, ніж раз на тиждень. Молоко: Ще одним продуктом, який кішки не завжди добре переносять, є молоко. Багато кішок не перетравлюють лактозу, оскільки їм відсутній фермент лактаза. Крім того, молоко може містити гормони, антибіотики або пестициди, що може викликати розлади шлунка, діарею, здуття або алергії у кішок. Якщо все ж хочете побалувати свою кішку молоком, обирайте невелику кількість і не частіше, ніж раз на місяць.

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