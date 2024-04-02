Лікарі рекомендують: найкращі перекуси для підтримки здоров'я печінки

Існують певні харчові продукти, які можуть бути корисними для здоров’я печінки. Їх варто розглянути для включення у свій щоденний раціон, щоб забезпечити оптимальне функціонування цього важливого органу.

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За словами доктора медичних наук Майкла Шоха, одним з найкращих варіантів для підтримки печінки є грецький йогурт, завдяки його високому вмісту білків та низькому вмісту вуглеводів і солі, пише Parade. Також важливо відзначити рекомендації Американського фонду печінки про необхідність уникнення продуктів з високим вмістом солі, цукру та жирів.

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Шох зазначає, що серед продуктів, які сприятливо впливають на здоров’я печінки, кава займає одне з провідних місць. "Є дані, що свідчать про користь кави для загального стану печінки. Деякі дослідження показують зв'язок зниження жорсткості печінки та раку печінки з регулярним вживанням кави. Важливо зазначити, що ця перевага була пов'язана з вживанням чорної кави без вершків та/або цукру", – наголосив він.

У клініці Клівленда теж підтримують думку про користь щоденного вживання кави для здоров’я печінки.

Гастроентеролог та доктор медичних наук Кунал Гупта вважає, що горіхи та горіхові батончики також несуть користь для печінки. Він відзначає, що ці продукти є відмінними перекусами, оскільки вони містять багато білків, мінералів та вітамінів.

Нагадаємо, раніше ми писали про ефективні поради та стратегії для відновлення здоров'я печінки без використання ліків.

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