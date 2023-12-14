Лікарі розповіли, чому жінкам потрібно їсти більше насіння соняшника: корисні поради

Салат здавна вважається стравою, яка не тільки смакує, але і корисна для організму. Але чи ви знали, що додавання насіння соняшника до вашого раціону може зробити ваше харчування ще більш корисним?

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На жаль, про це не так часто говорять. Womans World вирішив розібратися і розкрити головні переваги насіння соняшника для жінок.

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Що робить насіння соняшника таким корисним?

Соняшникове насіння – це не лише смачна добавка до салату, але й справжній скарб корисних речовин. Воно містить білок, жир, клітковину, вітамін Е, а також мінерали, такі як магній і селен. За словами докторки Меліни Джамполіс, ці компоненти грають важливу роль у підтримці імунної системи, зміцненні кісток і серця, а також забезпечують антиоксидантний захист.

Всього одна порція (46 г) насіння соняшника містить 4 г клітковини, 10 г білка (більше 20% щоденної потреби жінок), 150 мг магнію (більше 48% рекомендованої денної дози), і 24 мкг селену (майже 44% денної потреби). Саме цей склад, особливо корисні жири, білки та антиоксиданти, роблять насіння соняшника чудовим здоровим вибором.

Ерін Палінскі-Уейд, докторка медичних наук та дієтологиня, стверджує, що споживання антиоксидантів допомагає захищати клітини від вільних радикалів та боротися із запаленнями. Вільні радикали і запалення можуть призвести до розвитку таких захворювань, як діабет і хвороби серця. Насіння соняшника діє як ефективний захисник, запобігаючи пошкодження клітин.

Насіння соняшника запобігає хронічним проблемам

Дослідження в галузі вільнорадикальної біології та медицини показали, що вітамін Е, що міститься в насінні соняшника, ефективно знижує маркери запалення, які підвищують ризик серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу. Ті, хто регулярно споживає насіння соняшника, демонструють менший ризик цих захворювань порівняно із тими, хто рідко вживає його в раціон.

Контроль рівня цукру в крові

Інсулінорезистентність – серйозна проблема для жінок, особливо після 50 років. Насіння соняшника, завдяки розчинній клітковині, магнію, поліфенолам та корисним жирам, допомагає знизити резистентність до інсуліну і підтримує стабільний рівень цукру в крові. Це важливо для запобігання розвитку цукрового діабету та надмірної ваги.

Менше симптомів менопаузи

Важливою перевагою насіння соняшника є його вплив на менопаузу. Вітамін Е та фолієва кислота допомагають збалансувати рівень жіночих гормонів, зменшуючи симптоми, такі як припливи, безсоння і зміни настрою. Вітамін Е в насінні соняшника виступає як фітоестроген, сприяючи зниженню інтенсивності симптомів менопаузи.

Міцніші кістки

Магній, що міститься в насінні соняшника, відіграє ключову роль у збереженні здоров'я кісток. Дослідження показують, що жінки з низьким споживанням магнію мають меншу мінеральну щільність кісток, тоді як ті, хто вживає достатньо цього елемента, забезпечують собі міцність скелету.

Покращення настрою

Гормональні зміни під час менопаузи часто впливають на настрій. Насіння соняшника містить тирозин, амінокислоту, яка підвищує рівень дофаміну у мозку і поліпшує настрій. Дослідження показують, що підвищення споживання тирозину може підняти рівень дофаміну на 30%, забезпечуючи позитивний ефект на емоційний стан.

Як часто потрібно вживати насіння соняшника?

Вживання насіння соняшника кілька разів на тиждень – це чудовий вибір. Проте важливо слідкувати за розміром порції, обираючи 1/4 чашки, що містить приблизно 146 калорій. В такий спосіб, насолоджуючись цим смачним ласощами, ви одночасно зміцнюєте своє здоров'я.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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