Лікарі та дієтологи назвали ТОП-3 дієт та розповіли про їх переваги

Здорове харчування – це не просто спосіб схуднути, а спосіб жити довго і щасливо. Саме тому важливо вибрати дієту, яка буде не тільки ефективною, але і безпечною та смачною.

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Нещодавно був опублікований рейтинг кращих дієт, заснований на думках 43 експертів, включаючи лікарів, дипломованих дієтологів і епідеміологів. Дієти оцінювали за повнотою харчування, ризиками та користю для здоров'я, довгостроковою стійкістю та науково обґрунтованою ефективністю, пише inverse.com.

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Середземноморська дієта

Середземноморська дієта – це традиційний спосіб харчування в країнах Середземномор'я. Вона заснована на споживанні великої кількості фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів і насіння, а також риби і нежирного м'яса. Ця дієта багата на корисні поживні речовини, такі як вітаміни, мінерали, антиоксиданти і фітонутрієнти.

Дослідження показали, що середземноморська дієта може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету 2 типу, деменції та деяких видів раку.

DASH дієта

DASH дієта – це дієта, розроблена для зниження артеріального тиску. Вона заснована на споживанні великої кількості фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, бобових і нежирного білка. Ця дієта також обмежує споживання солі, насичених жирів і цукру.

Дослідження показали, що DASH дієта може ефективно знижувати артеріальний тиск, навіть у людей з гіпертензією.

Розумна дієта

Розумна дієта – це комбінація середземноморської дієти та DASH дієти. Вона також заснована на споживанні великої кількості фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, бобових і нежирного білка. Ця дієта також обмежує споживання солі, насичених жирів і цукру.

Дослідження показали, що розумна дієта може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету 2 типу, деменції та деяких видів раку.

Ці три дієти є відмінним вибором для людей, які прагнуть вести здоровий спосіб життя. Вони забезпечують організм усіма необхідними поживними речовинами і можуть допомогти знизити ризик розвитку багатьох хронічних захворювань.

Однак важливо пам'ятати, що найкраща дієта для вас – це та, яка відповідає вашим індивідуальним потребам і смакам. Якщо ви не впевнені, яка дієта для вас найкраща, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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