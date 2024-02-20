Лікар сказав, як позбутися сивого волосся без токсичних фарб

Сиве волосся – це поширене явище, яке з віком стає все більш помітним. Деякі люди з радістю приймають свою сивину, інші ж намагаються її замаскувати.

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Дерматолог д-р Дрей пояснює, що повністю позбутися сивини неможливо. Однак існують способи уповільнити появу сивого волосся і відновити колір деяких сивих пасом, пише SheFinds.

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Ось кілька факторів, які впливають на появу сивини:

Вік: З віком вироблення меланіну, пігменту, який надає волоссю колір, сповільнюється.

Генетика: Схильність до сивини може передаватися у спадок.

Стрес: Сильний стрес може призвести до передчасного посивіння.

Дефіцит поживних речовин: Дефіцит вітаміну B-12, біотину та міді може спричинити сиве волосся.

Що можна зробити, щоб уповільнити появу сивини?

Здорове харчування: Збалансована дієта, багата на вітаміни та мікроелементи, може допомогти зберегти колір волосся.

Управління стресом: Зниження рівня стресу може допомогти запобігти передчасному посивінню.

Захист волосся від сонця: Ультрафіолетове випромінювання може пошкодити волосся і прискорити появу сивини.

Добавки: Деякі добавки, такі як біотин, можуть допомогти уповільнити появу сивини.

Важливо зазначити, що не існує жодних "чарівних" таблеток, які можуть повністю позбутися сивини. Добавки не завжди ефективні й можуть мати побічні ефекти. Важливо ще й перед прийомом будь-яких добавок важливо проконсультуватися з лікарем.

Якщо ви не хочете зафарбовувати сиве волосся, ви можете зробити стрижку, яка підкреслить вашу сивину. Або ж використовувати продукти для догляду за волоссям, які призначені для сивого волосся.

Нагадаємо, існує низка натуральних засобів, які можуть допомогти замаскувати сивину.

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