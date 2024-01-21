Простий продукт допоможе приховати сивину у волоссі: як скористатися

Від появи сивого волосся не застрахована жодна людина. Поява сивини пов'язана з природним процесом старіння і низкою фізіологічних та генетичних факторів.

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Якщо ви не хочете фарбувати волосся хімічною фарбою, існує низка натуральних засобів, які можуть допомогти замаскувати сивину, пише herzindagi.com.

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Варто зазначити, що натуральні засоби не настільки ефективні, як хімічні фарби. Однак вони є більш безпечними для здоров'я волосся і шкіри.

Як пофарбувати волосся чаєм

Потрібно взяти чорний чай, листя розмарину та листя орегано. Листя розмарину і листя орегано містять кілька ферментів, які відновлюють пігмент, меламін в коренях волосся, а також зміцнюють їх.

Додайте 2 листочки розмарину та 2 листочки орегано в 5 чайних ложок чорного чаю. Відваріть їх і відставте остигати. Коли розчин охолоне, нанесіть його на все волосся і залиште на годину. Змийте звичайною водою. Повторюйте цю процедуру раз на тиждень, щоб отримати природно чорне та блискуче волосся.

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