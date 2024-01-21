Лікар пояснив, чому ароматизованих свічок не повинно бути у вашому домі

Ароматичні свічки – популярний спосіб підтримувати приємний запах у вашому домі. Але вони можуть принести більше шкоди, ніж користі, коли справа стосується вашого здоров’я.

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Американський лікар і дерматолог доктор Джон Заде звернувся до своїх підписників у TikTok, щоб застерегти від їх використання.

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Він сказав: "Якщо ви використовуєте цю одну річ у своєму домі, вам потрібно негайно припинити".

Фахівець пояснив, що багато ароматичних свічок виготовляються з парафіну, і під час горіння вони виділяють у повітря токсичні хімікати, такі як бензол, формальдегід і октан.

Ці хімічні речовини можуть викликати такі проблеми зі здоров’ям, як:

Головний біль

Висипання на шкірі

Проблеми з диханням

Астма

Доктор Заде також додав, що аромати в хімічних речовинах можуть надзвичайно дратувати. Через ці аромати у багатьох людей з’являються висипання, чи інші алергічні реакції.

Також запалені свічки з ароматизаторами можуть призвести до несприятливих проблем зі здоров'ям у молодих людей з астмою.

Нагадаємо, науковці відтворили "аромат вічності", які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому.

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