Ось чому не можна їсти сире м'ясо – фотодоказ

Чоловік у Китаї, який мав звичку їсти сиру яловичину, заразився 6-метровим солітером. Цей паразит, стрічковий черв'як виду Taenia saginata, жив у його кишечнику протягом щонайменше двох років, перш ніж лікарі виявили його.

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Зараження стрічковими хробаками в цій частині Китаю трапляються рідко, але цей випадок є нагадуванням про ризики, пов'язані з вживанням сирого або недовареного м'яса, пише Live Science.

Симптоми з'явилися за три дні до того, як чоловік звернувся до лікаря. Він втратив апетит, відчував слабкість, блювоту і втратив близько 5-10 кілограмів ваги.

Лікарі діагностували солітера, дослідивши фрагмент паразита, який чоловік знайшов у своєму калі.

Чоловік також повідомив, що їв сиру яловичину, що стало ключовим фактором у діагнозі.

Стрічкові черв'яки можуть жити в кишечнику людини протягом багатьох років, не викликаючи жодних або лише легких симптомів.

Цей конкретний вид солітера може вирости до 10 метрів в довжину.

Чоловік був вилікуваний пероральними ліками, які змусили його вивести паразита з організму. Через три місяці після лікування він одужав.

Цей випадок є нагадуванням про важливість ретельної обробки м'яса, щоб уникнути зараження паразитами.

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Існує кілька причин, чому не можна їсти сире м'ясо:

1. Ризик зараження паразитами: сире м'ясо може містити паразитів, таких як гельмінти, стрічкові черв'яки та токсоплазма. Ці паразити можуть викликати серйозні захворювання у людей,

2. Ризик зараження бактеріями: сире м'ясо може містити шкідливі бактерії, такі як кишкова паличка, сальмонела, лістерія та E. coli. Ці бактерії можуть викликати харчові отруєння, які можуть бути небезпечними для життя.

3. Ризик зараження вірусами: сире м'ясо може містити віруси, такі як гепатит A, гепатит E та норовірус. Ці віруси можуть викликати серйозні захворювання.

4. Недостатня абсорбція поживних речовин: деякі поживні речовини, такі як вітамін B12, не засвоюються організмом з сирого м'яса так само добре, як з вареного.

Щоб уникнути ризиків, пов'язаних з вживанням сирого м'яса, рекомендується завжди ретельно його готувати.

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