Ось що стається з тілом людини, яка помирає: несподівані факти

Наближення кінця життя супроводжується низкою фізичних і психічних змін. Ці зміни є природною частиною процесу вмирання і можуть викликати тривогу у близьких людей. Однак розуміння цих змін може допомогти зменшити стрес і забезпечити кращий догляд за важкохворими.

Одним із характерних симптомів є термінальне занепокоєння. Цей стан проявляється збудженням, сплутаністю свідомості та емоційними сплесками. Причини цього явища до кінця не з'ясовані, але вважається, що воно пов'язане зі змінами в мозку, пише Healthdigest.

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Зовнішні прояви наближення смерті включають падіння температури тіла, зміни кольору шкіри (поява синіх або фіолетових плям) та зміни в роботі внутрішніх органів. Зниження температури тіла пов'язане зі сповільненням обміну речовин, а зміни кольору шкіри – з порушенням кровообігу. Також часто спостерігаються зміни в режимі сну і неспання, апетиті та роботі кишечника і сечового міхура.

Цікаво, що перед смертю багато людей відчувають приплив енергії та ясності свідомості. Цей феномен, відомий як "термінальна ясність", дозволяє багатьом людям попрощатися з близькими і завершити важливі справи.

Дихання вмираючої людини також зазнає змін. Часто спостерігається дихання Чейна-Стокса – чергування глибоких і поверхневих вдихів з паузами. Також може виникати агональне дихання, яке супроводжується хрипами і хрипами.

Одним із найдивовижніших явищ, що супроводжують смерть, є галюцинації та марення. Багато людей бачать померлих родичів або друзів, відчувають різні запахи і відчуття. Ці явища не слід розглядати як ознаку божевілля, а скоріше як результат змін у мозку.

Раніше фахівці повідомили, які сни люди бачать перед смертю.

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