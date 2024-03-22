Ворона в Іспанії щодня снідає у кафе готелю та вітається з відвідувачами словом 'привіт' (відео)

Пако, ворон, що володіє даром мови, протягом 26 років щоранку відвідує кафетерій готелю Solymar в мальовничому містечку Посада-де-Льянес, Іспанія. Цей незвичайний клієнт став улюбленцем персоналу та місцевих жителів, а нещодавно його популярність вийшла далеко за межі міста.

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Історія Пако розпочалася багато років тому, коли він випав з гнізда. Його підібрали власники готелю, і з того дня він нерозлучний з кафетерієм. Пако має свою персональну тарілку, а офіціанти з радістю виконують його "вимоги", адже він завжди ввічливо обирає страви з меню, повідомляє видання Club de Caza.

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Чотирнадцять років тому Пако опинився під загрозою вигнання із закладу, але завдяки заступництву влади та місцевих жителів йому дозволили залишитися.

Нещодавно відео, на якому Пако чітко вимовляє "привіт", стало вірусним у соцмережах.

Цей 45-річний ворон не лише вміє говорити, але й щиро вітає всіх відвідувачів кафе, роблячи його ще більш популярним.

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