Собака у США ''викрав'' кошенят у кицьки та став сам їх доглядати (кумедне відео)

У США власниця собаки та кішки ледь примирила своїх улюбленців, які "посварилися" через кошенят, яких привела кішка Белла. Жінка розповіла, що її "дітям" довелося ділити опіку над кошенятами.

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У соцмережах американка показала відео реакції свого собаки Блу на те, як кицька доглядала за кошенятами. Пес вважав, що кицька ображає кошенят, коли переносить їх до лежанки тримаючи за шию.

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"Мій собака подумав, що наша кішка ображає своїх кошенят. Собака став їх захищати. Сказав нашій кішці, що тепер сама доглядатиме їх. Він укладає їх спати, цілує, обіймає. Доглядає їх, вчить їсти та пити воду", — розповіла дівчина.

Проте з часом Блу та Белла змогли дійти компромісу й разом доглядають п'ятьох кошенят.

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