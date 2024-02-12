''Чарівний хробак'' може замінити пестициди: науковці показали крихітного паразита, здатного вбивати комах-шкідників

Науковці з Університету Каліфорнії в Ріверсайді виявили новий вид крихітного черв'яка-паразита, який може бути використаний для боротьби з комахами-шкідниками замість хімічних пестицидів.

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Новий вид, названий Steinernema adamsi, є типом нематоди, або круглих червів. Інші види нематод вже давно використовуються для контролю та знищення комах, пише Newsweek.

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Дослідники назвали переваги використання нематод:

Вони безпечні для навколишнього середовища, зокрема, нематоди не шкодять людям, тваринам або корисним комахам.

Нематоди можуть заражати та вбивати широкий спектр комах-шкідників та можуть бути розпорошені на посіви або внесені в ґрунт.

Дослідження показали, що S. adamsi може заражати та вбивати такі комахи-шкідники, як: воскова міль, личинки довгоносиків, ґрунтові совки, личинки хрущів.

Вчені сподіваються, що S. adamsi може бути використаний для боротьби з шкідниками у теплих і вологих кліматах, де інші види нематод не можуть процвітати.

Це відкриття є захоплюючим, адже воно може допомогти нам у розробці нових, екологічно чистих методів боротьби зі шкідниками.

Раніше в Індії вдалось вперше задокументувати гібрид вовка та собаки.

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