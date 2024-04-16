Смачний та легкий обід: рецепт вершкового супу зі спаржею

Спаржевий суп – це не просто легка та швидка страва, а й справжня вітамінна бомба, яка наповнить ваш організм корисними речовинами та подарує відчуття весни. Приготувати цей суп можна лише за 20 хвилин, а смак та аромат вас приємно здивують.

Спаржевий суп – це чудовий варіант для легкого та здорового обіду або вечері. Він швидкий у приготуванні, смачний та багатий на вітаміни. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 4 порції):

500 г спаржі

50 г вершкового масла

1 зубчик часнику

1 л курячого бульйону

120 мл вершків (30%)

Сіль та каєнський перець за смаком

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Приготування:

Підготуйте продукти: Спаржу промийте, відріжте задерев'янілі кінчики та наріжте шматочками 2,5 см. Часник подрібніть. Обсмажте часник: У каструлі розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте часник і обсмажте протягом 30 секунд. Додайте спаржу та бульйон: Додайте до часнику нарізану спаржу та курячий бульйон. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть протягом 5 хвилин, або поки спаржа не стане м'якою, але збереже зелений колір. Збийте суп у пюре: Зніміть каструлю з вогню та за допомогою занурювального блендера або звичайного блендера подрібніть суп до однорідної консистенції. Додайте вершки: Влийте вершки у суп, перемішайте та нагрійте на слабкому вогні. Приправте сіллю та каєнським перцем за смаком. Подайте суп: Розлийте суп по тарілках. За бажанням можна прикрасити бланшованими кінчиками спаржі (для цього бланшуйте їх 30 секунд в окропі, а потім одразу ж опустіть у крижану воду).

Поради:

Для більш насиченого смаку можна використовувати не курячий, а овочевий бульйон.

Якщо ви хочете зробити суп більш ситним, можна додати в нього картоплю або рис.

Спаржевий суп можна подавати з гренками, крутонами або свіжим багетом.

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