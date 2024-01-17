Смачно і корисно: якими солодощами можна полегшити симптоми застуди

Застуда - це поширене захворювання, яке викликається вірусами. Воно супроводжується такими симптомами, як нежить, головний біль, кашель, підвищення температури. Для лікування застуди часто використовують лікарські препарати, але є також ефективні народні засоби, які можна приготувати вдома.

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Про це пише ТСН.

Одним із таких засобів є солодощі. Деякі з них мають протизапальні, жарознижувальні та імуномодулюючі властивості, які допомагають впоратися з симптомами застуди.

Імбирні пряники та печиво

Імбир має протизапальні та антибактеріальні властивості. Він також сприяє підвищенню імунітету. Тому імбирні пряники та печиво можуть бути корисними при застуді.

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Мед

Мед - це джерело вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Він має антибактеріальну, противірусну та протизапальну дію. Мед можна вживати в чистому вигляді, додавати в чай або використовувати для приготування інших страв.

Малинове варення

Малина - це природний жарознижувальний засіб. Вона також має протизапальні та імуномодулюючі властивості. Чай із малиновим варенням - це ефективний засіб для лікування застуди.

Нагадаємо, ми вже писали, чому варто регулярно пити чай з кардамоном та корицею.

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