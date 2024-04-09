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Смачніше та корисніше ніж магазинний: як приготувати домашній яблучний оцет

Ігор Романько

Як зробити яблучний оцет в домашніх умовах

Запаси яблук закінчуються, а викидати шкода? Не поспішайте! З них можна приготувати чудовий яблучний оцет, який стане у пригоді на кухні, в домашній косметології та навіть на городі.

Як дати друге життя яблукам і приготувати корисний яблучний оцет розповіли на сайті prostoway.com. Для кращого бродіння можна додати в банку 1 чайну ложку сухих дріжджів. Оцет можна зберігати в прохолодному темному місці до 2 років.

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Як зробити яблучний оцет в домашніх умовах?

Інгредієнти:

  • Яблука - 1,5 кг
  • Цукор - 150 г
  • Вода - 1,5 л

Приготування:

  1. Яблука помийте, але не чистіть, натріть на великій тертці і викладіть в скляну банку.
  2. Засипте цукром і залийте водою, щоб рідина покривала яблука, а до краю банки залишалося 8-10 см.
  3. Ретельно перемішайте, накрийте марлею в кілька шарів або тканиною і зафіксуйте резинкою.
  4. Поставте банку в тепле темне місце на 10-12 днів, щодня перемішуючи дерев'яною лопаткою.
  5. Відіжміть перебродив сік (майбутній оцет) і перелийте в темні скляні пляшки.
  6. Знову поставте в темне місце на 1 місяць.

Готовий оцет можна використовувати:

  • Для консервації
  • Для маринування грибів
  • В косметології
  • Для закислення ґрунту для лохини та гортензії
  • Для схуднення

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