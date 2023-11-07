Смачніше, ніж у МакДональдс: рецепт курячих нагетсів у паніровці
Ця страва за рецептом від Shuba дуже легко та швидко готується, але виходить не гіршою, ніж у популярному ресторані швидкого харчування. Найкраще смакують з улюбленими соусами.
Інгредієнти:
Куряче філе – 4 шт.
Грецький йогурт – 1/2 склянки
Панірувальні сухарі – 250 г
Олія соняшникова – за смаком
Спеції – за смаком
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Спосіб приготування:
Куряче філе наріжте невеликими шматочками, покладіть у миску та присипте м’ясо спеціями та додайте йогурт. Залиште на 15 хвилин.
Кожен шматок курки обваляйте у панірувальних сухарях.
Візьміть каструльку чи велику сковороду з високими бортами, налийте олію та підсмажте курку до золотистої скоринки (приблизно 4-5 хвилин).
Готові нагетси на решітку чи салфетку, щоб стік жир.
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