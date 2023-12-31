Смак стане ще цікавішим: що додати до гарячого шоколаду
Зимові свята завжди асоціюються з теплом, затишком і, звісно, гарячим шоколадом. Ви можете не лише приготувати класичний зимовий напій, але й удосконалити його за допомогою деяких інгредієнтів.
Про це повідомило видання Shuba. Експериментуючи з різноманітними інгредієнтами, ви зможете створити свій особливий гарячий шоколад.
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Що додати до гарячого шоколаду:
- Вишні або вишневий сік. Додайте до напою вишневий сироп, розморожені вишні або чайну ложку вишневого соку. Також ви можете прикрасити гарячий шоколад коктейльною вишнею.
- Нутелла. Ложечка нутелли розтане в гарячому шоколаді, надаючи йому чудовий аромат фундука.
- Шоколадне Печиво Oreo. Додайте до напою подрібнене печиво Oreo та збиті вершки. Крім цього, ви можете експериментувати з іншими видами шоколадного печива.
- Спеції. Додайте трохи кориці, мускатного горіха або бодян. Також ви можете додати трохи карамельного або ірисового соусу.
- Печиво та Маршмелоу. Крекери та маршмелоу можна додати зверху на гарячий шоколад або розмішати в самому напої.
- Апельсин. Додайте трошки апельсинової цедри, щоб отримати цитрусовий аромат.
- Кава: Трохи еспресо в гарячому шоколаді покращить не лише смак напою, але й допоможе збадьоритися.
Смачного!
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