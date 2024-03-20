Вітамінні салати на період Великого посту: з чого та як готувати

У період Великого посту існує низка заборон, зокрема, не можна вживати продукти тваринного походження, у певні дні заборонена риба та олія. Існують також заборони на вживання гарячих страв.

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Однак це не привід відмовлятися від смачних страв, якими можуть бути салати. Важливо, аби вони містили продукти, що дадуть організмові потрібну дозу вітамінів та поживних речовин.

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Ось декілька рецептів вітамінних пісних салатів, які не лише ситні, але й корисні для здоров'я:

Салат зі свіжих овочів та салатних міксів. До салатних міксів можна додати улюблені овочі та приправити олією.

Салат "Вітамінна бомба": Змішайте нарізані огірки, помідори, червону цибулю, перець, яблука та гранат. Додайте свіжу м'яту та оливкову олію. У дні коли календар посту не передбачає споживання олії, можна збризнути салат соєвим соусом.

Салат з капусти, моркви та яблук: Нарізана капуста та морква змішуються з нарізаними яблуками. Додайте лимонний сік та оливкову олію для заправки, а також горіхи чи лущене гарбузове насіння.

Салат зі спаржі та червоної цибулі: Спаржа запікається в духовці до м'якості та змішується зі смаженою червоною цибулею. Для заправки використовуйте лимонний сік та оливкову олію.

Салат з буряка та рослинного сиру: відваріть буряк та наріжте кубиками. Додайте нарізаний кубиками сир рослинного походження, посипте зверху насінням чіа, або замоченим насінням льону. До салату можна додати листочки базиліку, чи петрушки.

Ці вітамінні пісні салати не лише додають різноманіття до вашого раціону під час Великого посту, але і забезпечують ваш організм необхідними вітамінами та мінералами для підтримки здоров'я.

Пропонуємо дізнатися, чи можна їсти рибу у Великий піст.

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