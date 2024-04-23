Вишня, черешня та слива вродять як ніколи: названі кращі органічні підживлення

Не поспішайте застосовувати хімічні добрива, якщо ваші вишні, черешні, сливи чи інші фруктові дерева не дають бажаного врожаю. Спробуйте використати цей надзвичайно дієвий метод підживлення, який здивує вас своїми результатами.

Дерева віддячать вам рясним і соковитим урожаєм. Це добриво забезпечить сад всіма необхідними поживними елементами в оптимальному співвідношенні, пише UkrMedia.

Органічні засоби для підживлення плодових дерев

Всі деревам у вашому саду необхідно забезпечити цим підживлення. Ідеальний час для цього — період квітнення або ж безпосередньо після нього.

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Для приготування добрива візьміть 10 літрів води та розчиніть у ній літрову банку попелу — це буде основним джерелом підживлення для ваших плодових дерев.

Додавання 9% оцту сприятиме кращому засвоєнню поживних речовин. Достатньо буде 200 мл.

Дайте розчину настоятися близько 30 хвилин. Після цього ретельно полийте дерева, використовуючи від 1 до 3 відер розчину на кожне дерево, залежно від його віку.

Цей метод підживлення є простим, але ви помітите його ефективність майже відразу. Ваші вишні, черешні, сливи та інші дерева віддячать вам рясним врожаєм у цьому сезоні!

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