Вікторія Бекхем представила новий тренд осені -2024: як виглядає

Дизайнерка та ікона стилю Вікторія Бекхем здивувала своїх прихильників неочікуваним поворотом у світі взуття. Відома своєю любов'ю до високих каблуків, вона презентувала абсолютно новий дизайн, який може стати головним трендом осені 2024 року.

Нова модель являє собою елегантні туфлі на пласкій підошві з загостреним носком, що поєднують в собі риси класичних лодочок та мокасинів. Ця незвична комбінація привернула увагу модних критиків та шанувальників бренду. Про це пише Радіотрек.

Колекція представлена у трьох кольорах: чорному, коричневому та кремовому. Усі варіанти мають ідентичний дизайн, відрізняючись лише відтінком шкіри. Сама Вікторія описує їх як "позачасові мокасини", підкреслюючи їхню елегантність та виготовлення з високоякісної матової телячої шкіри.

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Проте реакція публіки виявилася неоднозначною. Частина шанувальників захоплено прийняла нову модель, пророкуючи їй великий успіх завдяки комфорту та універсальності. Інші ж скептично поставилися до дизайну, порівнюючи його з "бабусиним стилем".

Незважаючи на різні думки, ця пара взуття має всі шанси стати хітом сезону. Простота форми, незвичайне поєднання стилів та практичність можуть зробити її популярним вибором для тих, хто цінує комфорт без втрати елегантності.

Час покаже, чи стане ця модель новим трендом, але вже зараз вона демонструє, що навіть визнані ікони стилю не бояться експериментувати та змінювати усталені модні правила.

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