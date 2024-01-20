Ветеринари назвали найкращі собаки для активних людей

Коли ви вирішуєте завести собаку, найважливішим є вибір породи, яка відповідає вашому способу життя. Зокрема, одна з речей, яку важливо враховувати, це те, як ваші рівні енергії можуть збігатися.

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Якщо ви любите довго гуляти або регулярно бігати, краще вибрати породу, яка відома атлетизмом, швидкістю та здатністю до навчання. Ось чому ветеринари та кінологи для Best Life розповіли про п'ять порід, які вам підійдуть.

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1. Сибірський хаскі

Якщо ви любите відпочити на свіжому повітрі та любите активний відпочинок взимку, сибірський хаскі може стати для вас правильною собакою.

Хаскі створені для витривалості та можуть підтримувати постійний темп на довгих дистанціях. Вони добре підходять для бігу в холодну погоду завдяки своїй густій подвійній шерсті, яка зберігає їх у теплі. Тому хаскі є ідеальними домашніми тваринами для бігунів на довгі дистанції

2. Лабрадор ретрівер

Якщо ви любите довго гуляти, а не бігати поруч з собакою, можливо, вам найкраще підійде лабрадор-ретривер.

Лабрадори-ретривери, можливо, не такі швидкі, як багато інших собак, але вони можуть долати великі відстані та мають досить хорошу витривалість. Вони також мають загалом багато енергії, що робить їх чудовими супутниками для тих, хто любить гуляти.

3. Родезійський риджбек

Якщо ви шукаєте породу собак, яка могла б не відставати від вас у всі пори року, найкращий варіант – родезійський риджбек. Ці собаки мають потужне, спортивне тіло та високу витривалість. Це робить їх ідеальним компаньйоном для серйозних бігунів, особливо під час бігу влітку або в теплішому кліматі.

4. Хорт

Якщо ви любите спринт, але уникаєте бігу на довгі дистанції, хорт може стати вашою ідеальною породою собак.

Хорти створені для швидкості та часто відомі як скакові собаки. Однак це не означає, що вони мають витривалість, щоб бігати на довгі дистанції. Хороша прогулянка або біг приблизно від 30 до 60 хвилин на день є оптимальним для них.

5. Віппет

Естетично подібні до хортів, віппети – порода собак середнього розміру, яка є чудовими домашніми тваринами для швидких бігунів.

Хоча вони не можуть бігти так швидко, як хорти, вони, ймовірно, можуть бігти далі. Їх розводили для полювання, і іноді їм доводилося швидко бігати на великі відстані, щоб зловити здобич, але навіть із цим інстинктом вони все одно є чудовими домашніми тваринами.

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