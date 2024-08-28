Венера переходить в Терези: як використати цей період для успіху

У вересні Венера перейде до знаку Терезів, що сприятиме покращенню відносин і надихне на зміни в особистому житті. Це вдалий період для оновлення гардеробу та звільнення від минулих травм. Перехід Венери з Діви до Терезів також підштовхне нас переглянути свої цінності, стосунки та фінанси, приділяючи більше уваги балансу між роботою і рутиною. Цей період допоможе вдосконалити те, що ми створювали раніше.

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Венера покине Діву 29 серпня 2024 року, щоб увійти в свій повітряний знак Терезів. Цей транзит надихне нас переглянути наші цінності, найближчі стосунки, фінанси та баланс між рутиною та роботою.

Які зони можливостей відкриються у вересні:

Спокій

Розуміння

Справедливість

Чесність

Вишуканість

Краса

Подяка

Гармонія

Що відбуватиметься у вересні

В астрології Венера є планетою любові, краси та гармонії, і її вплив на наше життя дуже важливий. Коли Венера переходить в знак Терезів, це допомагає нам краще взаємодіяти з іншими, покращувати стосунки і насолоджуватися красою навколо нас. Ми стаємо більш чутливими до потреб і бажань близьких, а також вчимося дивитися на світ з чужої точки зору. Цей період надихає нас створювати гармонію в нашому житті і робити його більш збалансованим.

Терези, символом яких є врівноважені терези, мотивують нас знаходити баланс у щоденних справах. Їх стихія повітря наповнює нас творчою енергією і спонукає до нових починань. На глибшому рівні, цей знак акцентує увагу на співчутті, компромісі і прощенні, допомагаючи звільнитися від токсичних стосунків і відкритись новим можливостям.

Рожевий колір Венери в Терезах також вказує на використання рожевого кальциту, який є заспокійливим каменем для серця і розуму. Цей кристал допомагає зцілити серцеву чакру, сприяє самоприйняттю і доброті до себе і інших. Хоча Венера в Діві могла підкреслити наші внутрішні критику і сумніви, рожевий кальцит може допомогти нам впоратися з цими проблемами і покращити нашу самооцінку під час цього транзиту.

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