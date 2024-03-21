Великий піст 2024: розклад харчування за датами, коли рибні дні

Великий піст – це час духовного оновлення та помірності. У цей період віряни обмежують себе в їжі, відмовляючись від м'яса, яєць та молочних продуктів.

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Проте, риба дозволена в деякі дні, що робить її цінним джерелом білка та інших поживних речовин.

Коли можна їсти рибу у Великодній піст

Благовіщення (7 квітня 2024 року)

Вербна неділя (31 березня 2024 року)

Лазарева субота (24 березня 2024 року) – дозволена лише рибна ікра

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Яку рибу заборонено їсти під час посту

Для страв у період Великого посту підходять минтай, пікша, окунь, тріска, хек, судак.

Горбуша, сьомга, осетр, кета – не підходять для пісного столу. Страви з них "сприяють обжерливості", що протирічить канонам посту.

Рецепти рибних страв на Великий піст

Минтай у духовці з овочами

Інгредієнти:

Минтай – 700 грамів

Морква

Цибулина

80 г болгарського перцю

100 г стручкової квасолі

3 ст. л. томатної пасти

Базилік, італійські трави

Рослинна олія

Сіль, перець, вода, лавровий лист

Як смачно приготувати минтай

Минтай треба почистити та промити, обсушіть тушку риби та наріже. Посоліть й поперчіть до смаку.

Цибулину треба нарізати півкільцями, а моркву натерти. Перець наріжте кубиками.

Томатну пасту розведіть водою й відставте.

Стручкову квасолю треба бланшувати в окропі 5 хв, витягти з води й просушити. .

У сковороді на рослинній олії підсмажте цибулю і моркву до напівготовності. Додайте овочі, спеції, розведену томатну пасту.

У форму для запікання викладіть минтай, а зверху на нього овочеву суміш. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хв.

Пропонуємо дізнатися, чи можна їсти рибу у Великий піст.

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