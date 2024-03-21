Великий піст 2024: розклад харчування за датами, коли рибні дні
Великий піст – це час духовного оновлення та помірності. У цей період віряни обмежують себе в їжі, відмовляючись від м'яса, яєць та молочних продуктів.
Проте, риба дозволена в деякі дні, що робить її цінним джерелом білка та інших поживних речовин.
Коли можна їсти рибу у Великодній піст
- Благовіщення (7 квітня 2024 року)
- Вербна неділя (31 березня 2024 року)
- Лазарева субота (24 березня 2024 року) – дозволена лише рибна ікра
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Яку рибу заборонено їсти під час посту
Для страв у період Великого посту підходять минтай, пікша, окунь, тріска, хек, судак.
Горбуша, сьомга, осетр, кета – не підходять для пісного столу. Страви з них "сприяють обжерливості", що протирічить канонам посту.
Рецепти рибних страв на Великий піст
Минтай у духовці з овочами
Інгредієнти:
- Минтай – 700 грамів
- Морква
- Цибулина
- 80 г болгарського перцю
- 100 г стручкової квасолі
- 3 ст. л. томатної пасти
- Базилік, італійські трави
- Рослинна олія
- Сіль, перець, вода, лавровий лист
Як смачно приготувати минтай
Минтай треба почистити та промити, обсушіть тушку риби та наріже. Посоліть й поперчіть до смаку.
Цибулину треба нарізати півкільцями, а моркву натерти. Перець наріжте кубиками.
Томатну пасту розведіть водою й відставте.
Стручкову квасолю треба бланшувати в окропі 5 хв, витягти з води й просушити. .
У сковороді на рослинній олії підсмажте цибулю і моркву до напівготовності. Додайте овочі, спеції, розведену томатну пасту.
У форму для запікання викладіть минтай, а зверху на нього овочеву суміш. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хв.
Пропонуємо дізнатися, чи можна їсти рибу у Великий піст.
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