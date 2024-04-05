Поблизу Сицилії у морі виявили 600-річний військовий шолом (фото)

Група італійських археологів в Іонічному морі виявила металевий бойовий шолом. Водолази-науковці біля узбережжя Сицилії знайшли великий і круглий предмет, який виділявся серед інших каменів у морській глибині.

Вони виявили, що це було старовинне військове спорядження, яке було повністю неушкодженим. Про це повідомляє News18.

Виявлений об'єкт був знайдений за межами невеликого острова Вендікарі на південно-східному узбережжі Сицилії. Шолом, ймовірно, був виготовлений наприкінці 1400–1600 років.

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Це шолом Cabasset або Capacete, які є іспанськими та португальськими словами відповідно. Це означає, що історичне бойове спорядження – іберійського стилю.

Цей тип шолома складається з напівсферичної або овальної чашки з більш-менш нахиленим гребенем уздовж усього краю. В окремих випадках низький верхній гребінь хвилястий або також посилений металевими сферами.

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