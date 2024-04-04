Археологи виявили на території Південно-Африканської республіки піщану скульптуру блакитного ската віком 130 тисяч років

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На південному узбережжі Південно-Африканської Республіки дослідники знайшли вражаючий артефакт – піщану скульптуру віком 130 000 років, що зображує ската. Ця знахідка, описана в журналі Rock Art Research, кидає нове світло на витоки людського мистецтва та свідчить про несподівано ранній розвиток творчих здібностей у наших предків.

Скульптура, розміром близько 30 см, вирізняється майже ідеальною симетрією та чітко відтворює форму ската без хвоста. Її витончене виконання свідчить про вміння давніх людей не лише створювати абстрактні візерунки, але й зображувати реальні об'єкти. Про це пише Phys.

Вчені припускають, що процес створення скульптури розпочався з нанесення контуру ската на пісок. Потім, ймовірно, використовувалися різні інструменти для вирівнювання та деталізації форми. На зворотному боці скульптури також помітні сліди обробки, що підтверджує цю теорію.

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Важливим аспектом знахідки є те, що вона дає уявлення про ранні етапи розвитку мистецтва. Дослідники вважають, що малювання на піску могло слугувати перехідним етапом від абстрактних символів до зображення реальних істот. Плоска форма ската робила його зручною моделлю для відтворення, що, ймовірно, сприяло розвитку навичок зображення більш складних об'єктів.

Знахідка 130-тисячолітньої скульптури ската свідчить про те, що початки людського мистецтва сягають значно глибше, ніж вважалося раніше. Це відкриття дає нове розуміння творчого потенціалу наших предків та розширює уявлення про ранні форми самовираження.

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