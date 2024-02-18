Вам більше не захочеться готувати олів'є: цей курячий салат з авокадо перевершить сподівання

Узимку бажано вживати ситні страви, які допоможуть наситити організм енергією. Також важливо, аби страви містили не тільки поживні, а й корисні речовини.

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Однією з таких страв може стати салат з куркою та авокадо, який цілком може замінити вже набридлий "олів'є", чи салат з крабовими паличками. Салат з авокадо та курки – це чудовий варіант, адже він доволі бюджетний.

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Пропонуємо чотири дешеві салати на швидку руку: це смачні та недорогі страви.

1. Салат з авокадо, курки та помідорів:

Інгредієнти:

Стигле авокадо

Варена куряча грудка

Свіжий помідор

Половина цибулі

1 ст. л. оливкової олії

Сік половини лимона

Сіль та перець – на смак

Приготування:

Наріжте авокадо, курку, помідор та цибулю кубиками. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець до свого смаку.

2. Салат з авокадо, курки та сиру фета:

Інгредієнти:

Авокадо

Варена куряча грудка

100 г сиру фета

1/2 свіжого огірка

1/4 пучка свіжої петрушки

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. бальзамічного оцту

Виноград без кісточок - 70 г

Сіль та перець – на смак

Приготування:

Наріжте авокадо, курку, сир фета та огірок кубиками. Подрібніть петрушку. Виноград помийте й переріжте навпіл. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Додайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль та перець до свого смаку.

3. Салат з авокадо, курки та кукурудзи:

Інгредієнти:

Авокадо

Варена куряча грудка

Банка консервованої кукурудзи

1/2 цибулі

1 ст. л. майонезу

1 ст. л. гірчиці

Сіль та перець – до свого смаку

Приготування:

Наріжте авокадо, курку та цибулю кубиками. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Додайте майонез, гірчицю, сіль та перець до свого смаку.

Ці салати – це лише кілька прикладів того, що можна приготувати з авокадо та курки. Ви можете експериментувати з інгредієнтами та додавати свої улюблені овочі, фрукти, горіхи або сири.

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