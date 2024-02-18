Вам більше не захочеться готувати олів'є: цей курячий салат з авокадо перевершить сподівання
Узимку бажано вживати ситні страви, які допоможуть наситити організм енергією. Також важливо, аби страви містили не тільки поживні, а й корисні речовини.
Однією з таких страв може стати салат з куркою та авокадо, який цілком може замінити вже набридлий "олів'є", чи салат з крабовими паличками. Салат з авокадо та курки – це чудовий варіант, адже він доволі бюджетний.
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Пропонуємо чотири дешеві салати на швидку руку: це смачні та недорогі страви.
1. Салат з авокадо, курки та помідорів:
Інгредієнти:
- Стигле авокадо
- Варена куряча грудка
- Свіжий помідор
- Половина цибулі
- 1 ст. л. оливкової олії
- Сік половини лимона
- Сіль та перець – на смак
Приготування:
Наріжте авокадо, курку, помідор та цибулю кубиками. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Додайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець до свого смаку.
2. Салат з авокадо, курки та сиру фета:
Інгредієнти:
- Авокадо
- Варена куряча грудка
- 100 г сиру фета
- 1/2 свіжого огірка
- 1/4 пучка свіжої петрушки
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. бальзамічного оцту
- Виноград без кісточок - 70 г
- Сіль та перець – на смак
Приготування:
Наріжте авокадо, курку, сир фета та огірок кубиками. Подрібніть петрушку. Виноград помийте й переріжте навпіл. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Додайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль та перець до свого смаку.
3. Салат з авокадо, курки та кукурудзи:
Інгредієнти:
- Авокадо
- Варена куряча грудка
- Банка консервованої кукурудзи
- 1/2 цибулі
- 1 ст. л. майонезу
- 1 ст. л. гірчиці
- Сіль та перець – до свого смаку
Приготування:
Наріжте авокадо, курку та цибулю кубиками. Змішайте всі інгредієнти в мисці. Додайте майонез, гірчицю, сіль та перець до свого смаку.
Ці салати – це лише кілька прикладів того, що можна приготувати з авокадо та курки. Ви можете експериментувати з інгредієнтами та додавати свої улюблені овочі, фрукти, горіхи або сири.
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