У ПАР слони врятували дитинча, яке мало не втопилося у водоймі (відео та фото)

Слони врятували дитинча, що впало в водойму в національному парку Еддо-Елефант у ПАР. Цей інцидент потрапив у відеооб'єктив туристки.

Відео дня

Як повідомляє Latest Sightings, у національному парку Еддо-Елефант в Південно-Африканській Республіці туристка Джоланді де Клерк, що проводила тут свій медовий місяць разом із чоловіком, зафіксувала на відео момент, коли слони врятували маленьке слоненя, що впало в брудну водойму.

Також читайте: Вчені виявили, що слони дають одне одному "імена"

Дорослі слони задовольняли свою спрагу, стоячи біля каламутної водойми. Молоді слоненята вирішили наслідувати приклад своїх старших супутників. Все йшло добре, поки одне з малюків не послизнувся і не впав в водойму.

Джоланді де Клерк описує момент, коли маленьке слоненя, врятоване великодушними членами стада, опинилося у воді. І, здавалося, ніщо не могло допомогти йому вибратися, аж доки один зі слонів не винайшов нестандартний спосіб допомогти.

Один з членів стада спустився з насипу та вирішив зайти у воду, щоб підтримати малюка. Інший слон приєднався до нього, і разом вони вдало підштовхнули дитинча до менш крутого берега, де воно безпечно вибралося на сушу.

Читайте також: У слимаків - понад 750 тисяч: названі найзубастіші істоти на Землі

"Коли малюк вийшов з водоймища, все стадо відчуло полегшення. Малюк благополучно возз'єднався зі своєю сім'єю і був врятований від брудної боротьби, в якій йому довелося брати участь", – прокоментувала Джоланді де Клерк.

Нагадаємо, зомбі-хвороба атакувала тварин у США та Канаді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!