У водоймах в США почали знаходити ''інопланетні яйця'': що це було насправді (фото)

Жителів штату Оклахома сколихнули фотографії дивних желеподібних куль, що звисали з гілок занурених у воду дерев у водосховищі МакГі-Крік. Деякі користувачі мережі охрестили їх "інопланетними яйцями", що викликало паніку.

Відео дня

Проте Департамент охорони дикої природи штату Оклахома поспішив заспокоїти громадськість. Ці "інопланетні" істоти виявилися не чим іншим, як мохуватками - істотами, які існують на Землі вже 470 мільйонів років.

Читайте також: На дні океану знайшли таємничі чорні яйця з ембріонами (фото)

Мохуватки - це колоніальні безхребетні, що живуть у слизовій масі. Їх незвичайна форма та відсутність видимих ​​органів збудили уяву людей, але насправді вони не становлять жодної небезпеки.

Ці істоти є індикатором чистої води та здорового довкілля. Їх поява у водосховищі МакГі-Крік свідчить про те, що екосистема водойми знаходиться в хорошому стані.

Мохуватки розмножуються безстатевим шляхом, що дозволяє їм швидко поширюватися у сприятливих умовах. У літні місяці, коли температура води стає вище 60°F, їх кількість значно зростає.

Нагадаємо, у Полінезії знайшли одразу вісім нових райдужних видів бджіл, які "стрибають по островах".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!