В Угорщині виявили 1300-літні обладунки з луком, стрілами та мечем (фото)

В Угорщині археологи натрапили на обладунок, лук, стріли та меч. Знахідка віком сягає 1300 років.

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Повний комплект обладунків був похований під конем в околицях села Ебеша. Про це повідомляє Arkeonews.

Під кістками коня дослідники виявили стародавнє поховання воїна. За словами археологів, броня була оснащена дерев’яним сагайдаком зі стрілами, луком і мечем.

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Археологи не сказали, чи були знайдені в похованні людські останки. Ці знахідки знаменують лише другий випадок, коли було виявлено повний і неушкоджений комплект пластинчастої броні.

Ламелярна броня – це стиль обладунків, який використовували стародавні воїни. Міська влада з Дебрецена, який розташований менш ніж за 10 миль на північний схід від Ебеса, поділилися кадрами броні та зброї.

Археологи вважають, що обладунок належав аварському воїну кінця VII століття. Авари були вихідцями з Монголії, які заснували імперію в регіоні між Адріатичним і Балтійським морями, що охоплювало шосте і восьме століття.

Нагадаємо, у печері в Мексиці знайшли зброю, якій майже 2000 років.

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