У тренді спорт: 6 моделей модних кросівок на весну 2024

У цьому сезону спортивне взуття буде в моді. Модниці зможуть обрати з безлічі трендових моделей те, що до смаку. Кросівки та кеди можна комбінувати у різних образах та під різний одяг. Про це пише Радіотрек.

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Кеди:

Класичні полотняні кеди: чорні або білі, вони легко поєднуються з будь-яким одягом і ніколи не виходять з моди.

Кросівки "тато": масивні та зручні, вони підходять для спортивних, традиційних і навіть формальних образів.

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Ретро-спорт:

Моделі 1970-х: стильні та актуальні,вони допоможуть створити модні образи в стилі мінімалізм або ретро.

Яскраві акценти:

Червоні кросівки: виділять вас з натовпу і чудово поєднуються з мішкуватими джинсами або класичними костюмами.

Універсальність:

Білі кросівки: завжди модні і легко комбінуються з будь-яким одягом.

Масивні кросівки: тренд 2019 року,який залишається актуальним і пропонується для поєднання з різними стилями.

Не бійтеся експериментувати! Спортивне взуття дає безліч можливостей для створення стильних і комфортних образів.

Нагадаємо, ми вже писали, які джинси будуть в моді у 2024 році.

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