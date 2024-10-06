У тренді природність: 4 модні відтінки волосся на 2025 рік

У 2025 році в моді будуть золотисті та каштанові відтінки з мідним блиском. Ці кольори виглядають природно і підходять всім жінкам.

Кожна зможе знайти ідеальний колір, який підкреслить її природну привабливість. Команда UAportal спільно з ТСН ділиться, які кольори волосся будуть на піку шаленої популярності 2025 року.

Мідний каштан

Трендові відтінки волосся на 2025 рік. Джерело: pixabay

Цей м’який відтінок ідеально підходить для тих, у кого теплий відтінок шкіри й хто віддає перевагу природному вигляду. Для власниць темного волосся стилісти радять обирати саме цей тон, оскільки він оживить загальний образ, додасть волоссю блиску та об’єму.

Мідний

Трендові відтінки волосся на 2025 рік. Джерело: pixabay

Сміливий мідний колір продовжує утримуватися серед модних трендів вже кілька років і це цілком зрозуміло. Мідний відтінок чудово виділяє колір очей, надає обличчю сяйва, роблячи його ніжнішим і м’якшим. Для експерименту можна додати темні пасма до мідного кольору, що додасть вашому образу вишуканості та розкоші.

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Золотавий відтінок

Трендові відтінки волосся на 2025 рік. Джерело: pixabay

Такий натуральний відтінок підійде блондинкам і дівчатам з русявим волоссям. Теплі тони підкреслюють природність вигляду, додають грайливості й легкості образу. Якщо додати трохи мідного або коричневого кольору, можна досягти ідеального стилю без кардинальних змін.

Фарбування з темними пасмами

Змішайте золотисті або мідні відтінки з темним шоколадом – і ви будете в тренді 2025 року. Це фарбування можна виконати за допомогою технік омбре, шатуш або мелірування. Оновлений колір волосся ідеально пасуватиме до будь-якого стилю – романтичного, ділового або урочистого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кольори волосся, які додають віку.

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