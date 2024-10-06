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Соціум

У тренді природність: 4 модні відтінки волосся на 2025 рік

Анастасія Крищук

У тренді природність: 4 модні відтінки волосся на 2025 рік
Трендові відтінки волосся на 2025 рік. Джерело: freepik

У 2025 році в моді будуть золотисті та каштанові відтінки з мідним блиском. Ці кольори виглядають природно і підходять всім жінкам.

Кожна зможе знайти ідеальний колір, який підкреслить її природну привабливість. Команда UAportal спільно з ТСН ділиться, які кольори волосся будуть на піку шаленої популярності 2025 року.

Мідний каштан

У тренді природність: 4 модні відтінки волосся на 2025 рік
Трендові відтінки волосся на 2025 рік. Джерело: pixabay

Цей м’який відтінок ідеально підходить для тих, у кого теплий відтінок шкіри й хто віддає перевагу природному вигляду. Для власниць темного волосся стилісти радять обирати саме цей тон, оскільки він оживить загальний образ, додасть волоссю блиску та об’єму.

Мідний

У тренді природність: 4 модні відтінки волосся на 2025 рік
Трендові відтінки волосся на 2025 рік. Джерело: pixabay

Сміливий мідний колір продовжує утримуватися серед модних трендів вже кілька років і це цілком зрозуміло. Мідний відтінок чудово виділяє колір очей, надає обличчю сяйва, роблячи його ніжнішим і м’якшим. Для експерименту можна додати темні пасма до мідного кольору, що додасть вашому образу вишуканості та розкоші.

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Золотавий відтінок

У тренді природність: 4 модні відтінки волосся на 2025 рік
Трендові відтінки волосся на 2025 рік. Джерело: pixabay

Такий натуральний відтінок підійде блондинкам і дівчатам з русявим волоссям. Теплі тони підкреслюють природність вигляду, додають грайливості й легкості образу. Якщо додати трохи мідного або коричневого кольору, можна досягти ідеального стилю без кардинальних змін.

Фарбування з темними пасмами

Змішайте золотисті або мідні відтінки з темним шоколадом – і ви будете в тренді 2025 року. Це фарбування можна виконати за допомогою технік омбре, шатуш або мелірування. Оновлений колір волосся ідеально пасуватиме до будь-якого стилю – романтичного, ділового або урочистого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кольори волосся, які додають віку.

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