У США помітили незвичне явище: алігатори перетворилися на ''морозиво'' (фото та відео)

Алігатори в Північній Кароліні та Техасі пережили різке похолодання, підвішуючи свої тіла у воді ставка та дозволяючи їй замерзнути навколо них. Лише їхні морди та передні зуби пробиваються крізь лід, дозволяючи алігаторам дихати, поки вони чекають, поки вода розтане.

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Цей дивовижний феномен, відомий як брумація, дозволяє алігаторам виживати в умовах низьких температур. Коли температура повітря опускається нижче точки замерзання, алігатори "інстинктивно нахиляють свій ніс догори", щоб він висовувався з води, щоб вони не задихнулися, пише IFLScience.

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Як тільки починають утворюватися кристали льоду, метаболізм алігаторів сповільнюється, і їхні мляві тіла поступово зависають у замерзлій воді із закритими очима. На відміну від ссавців, які впадають у сплячку, алігатори та інші рептилії не впадають у глибокий сон під час брумації та все ще мають періоди активності, тому вони можуть пити.

Під час брумації серце алігатора може сповільнитися лише до трьох ударів на хвилину. Це дозволяє їм економити енергію та залишатися живими протягом тривалих періодів часу, коли вода замерзає.

У Північній Кароліні кілька алігаторів були знайдені замороженими в гігантських кубиках льоду в болотному парку, туристичному центрі та заповіднику для алігаторів поблизу Оушен-Айл-Біч. Іншого алігатора помітили підвішеним у крижаному ставку в рятувальному центрі Gator Country у Бомонті, штат Техас.

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