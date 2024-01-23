В Африці помітили фальшивого кажана-вампіра з накладними сосками (фото)

Жовтокрилий кажан (Lavia frons) — це яскраво-жовтий вид кажана, який можна знайти в країнах Африки. Цей вид є одним із п’яти видів фальшивих кажанів-вампірів, які мають зовнішню схожість зі справжніми кажанами-вампірами, але вони харчуються комахами, дрібними хребетними та фруктами.

Відео дня

Цей кажан має ще одну унікальну особливість: самки мають пару штучних сосків, розташованих біля заднього проходу. Ці соски не функціонують, але вони служать важливій меті: вони допомагають дитинчатам чіплятися за матір під час польоту, пише IFLScience.

Читайте також: Очікується "ігуанопад": мешканців одного зі штатів США попередили про небезпеку

Це важливо, оскільки самки жовтокрилих кажанів досить великі, а дитинчата дуже маленькі. Коли самка народжує, дитинча важить лише близько 5 грамів. Це означає, що дитинча має дуже важко триматися за матір під час польоту.

Штучні соски дають дитинчаті додаткову точку опори, яка допомагає їм не відриватися від матері. Це дозволяє самкам продовжувати пошук їжі та годування, виношуючи дитинча, протягом кількох тижнів після народження.

Ця унікальна особливість жовтокрилого кажана є ще одним прикладом того, як матір-природа винаходить нові способи підтримки своїх дітей.

Раніше ми повідомляли, що "секс до смерті" змусив ссавців стати канібалами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!