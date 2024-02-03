У Швеції знайшли моторошне поховання: у скелетів людей відсутні черепи (фото)

Нове дослідження дольмена Тіарп, доісторичної гробниці, розташованої у Швеції, дало сенсаційні результати. Археологи виявили, що гробниця, датована 3500 роком до н.е., використовувалась для поховань у два етапи, і що у похованих людей не було черепів.

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Як повідомляє EurekAlert, найбільш вражаючим аспектом дослідження є те, що з деяких скелетів зникли певні частини тіла. Черепи, кістки стегна та руки – все це відсутнє, натомість дрібні кістки рук і ніг, зуби та фрагменти ребер збереглися.

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Археологи не можуть остаточно пояснити цю незвичайну знахідку. Можливо, вилучення кісток було частиною ритуалу поховання, або ж за цим стоїть інша причина.

Аналіз ДНК, який проводять дослідники, може дати відповіді на деякі питання. Він допоможе визначити, чи були люди, поховані в могилі, родичами, а також розкрити причини їх смерті.

Дослідження також підтвердило, що дольмен Тіарп є однією з найстаріших кам'яних похоронних камер у Швеції та всій Скандинавії. Це свідчить про важливість цього місця для розуміння раннього неоліту в регіоні.

Нагадаємо, у Греції знайшли гробницю, в якій похована сім'я Олександра Македонського.

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