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У Швеції знайшли середньовічне поховання дуже високого чоловіка: був похований з величезним мечем (фото)

Билім Олена

У Швеції знайшли середньовічне поховання дуже високого чоловіка: був похований з величезним мечем (фото)

Археологи у Швеції виявили середньовічне поховання надзвичайно високої людини, яка була похована з довгим мечем. За життя, ймовірно, чоловік був дворянином, який підтримував злощасний союз регіону з Данією та Норвегією.

Могила була знайдена в центрі міста Хальмстад, на західному узбережжі Швеції. Чоловік у могилі мав зріст близько 1,9 метра, що було вражаючим для рубежу 16-го століття, пише Live Science.

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У Швеції знайшли середньовічне поховання дуже високого чоловіка: був похований з величезним мечем (фото)
У Швеції знайшли середньовічне поховання дуже високого чоловіка: був похований з величезним мечем (фото)

Поруч із чоловіком був похований меч довжиною понад 1,3 метра, який, ймовірно, був інкрустований іншим металом для утворення невеликих християнських хрестів.

У Швеції знайшли середньовічне поховання дуже високого чоловіка: був похований з величезним мечем (фото)
У Швеції знайшли середньовічне поховання дуже високого чоловіка: був похований з величезним мечем (фото)

Археологи вважають, що чоловік міг бути багатим прихильником Кальмарської унії, згідно з якою один монарх об’єднав королівства Данії, Швеції та Норвегії.

"Ми припускаємо, що він був частиною високого дворянства Кальмарської унії й, можливо, володів майном як у Швеції, так і в Данії. Ці люди стали дуже, дуже могутніми", — сказав керівник розкопок Йохан Кланге. 

Могила була знайдена в межах монастирської церкви, тому ймовірно, що чоловік і ще двоє людей, похованих поруч — чоловік і жінка — були членами знатної родини, яка жила в регіоні. 

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