У Раді пообіцяли змінити скандальний закон про мобілізацію: які плани у депутатів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Відео дня

За словами секретаря комітету Романа Костенка, законопроєкт буде суттєво змінений, але поки неясно, чи це відбудеться до другого читання, чи ще до доопрацювання. Про це він повідомив в інтерв'ю НВ.

Читайте також: В Україні готують мобілізацію жінок

Костенко повідомив, що комітет працював над законопроєктом два дні, слухаючи виступи представників уряду, Міністерства оборони та Збройних сил України. За його словами, у комітеті виникло багато питань до законопроєкту, починаючи від технічних і юридичних моментів і закінчуючи концептуальними нормами.

"Ми хочемо, щоб на виході ми отримували досягнення тих цілей, які ставили уряд і Міністерство оборони, подаючи цей законопроєкт", – сказав Костенко.

За його словами, комітет 9 січня прийме рішення про подальшу долю законопроєкту. Комітет може порекомендувати його доопрацювати, або ж відхилити його, або ж направити до другого читання.

Якщо законопроєкт буде відправлений на доопрацювання, то це може затримати його ухвалення. За словами Костенка, уряд подав законопроєкт у січні, щоб поповнення до війська прибуло на фронт у квітні.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!