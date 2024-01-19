У Польщі робітники виявили тисячорічний рідкісний меч вікінгів (фото)

У Польщі будівельна бригада випадково витягла середньовічну зброю. Це сталося під час днопоглиблення річки Вісла у Влоцлавеку.

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Археологи ідентифікували артефакт як рідкісний меч вікінга. За словами археологів, мечу щонайменше 1000 років, він датується дев'ятим або десятим століттям, повідомляє Nauka w Polsce.

На фотографіях видно добре збережений меч. Покрита іржею зброя має довгий клинок і навершя, що виглядає майже як вузол.

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1000-річний меч був високоякісною, технологічно передовою зброєю. Лезо виготовлено з комбінації вуглецю та сталі, щоб зробити його міцним і довговічним, але при цьому гнучким.

За словами археологів, у Польщі було знайдено лише 13 таких типів мечів. Меч піддадуть аналізу та консервації, процес триватиме кілька місяців.

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