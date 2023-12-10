У Перу ніколи раніше небачений вірус заразив людину

У Перу було виявлено новий вірус, який викликає захворювання, подібне до лихоманки денге, малярії та інших тропічних інфекційних захворювань, поширених у цьому регіоні.

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Один випадок цього таємничого вірусу був помічений у 20-річного чоловіка, який був госпіталізований до лікарні в місті Чанчамайо в Центральному Перу 25 червня 2019 року, пише IFLScience.

Пацієнт звернувся за медичною допомогою після того, як відчув низку симптомів, включаючи високу температуру, озноб, дискомфорт, біль у м’язах, скутість суглобів, головний біль, сонливість, інтенсивну чутливість до світла та біль в очах.

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Ці симптоми досить типові для багатьох тропічних хвороб, які відносно поширені в сільській місцевості Південної Америки. Однак лабораторні аналізи його зразків крові виявили щось набагато дивніше: новий варіант флебовірусу.

Флебовіруси – це велика група вірусів, які передаються через укуси комах. Вони можуть викликати широкий спектр захворювань, від легких до смертельних.

Найвідомішим флебовірусом є вірус лихоманки Ріфт-Веллі, який може призвести до смерті до 10% людей, які ним заражаються.

Проте нещодавно виявлений флебовірус – це зовсім інша річ. Генетичний аналіз припускає, що це флебовірус “Echarate", який природним шляхом отримав гени від “ще неідентифікованого флебовірусу" шляхом генетичної рекомбінації.

Вчені, які вивчали цей випадок, кажуть, що їхні висновки вказують на те, що новий варіант вірусу, ймовірно, циркулює в джунглях Центрального Перу, хоча незрозуміло, наскільки він може бути поширеним і який вид може діяти як природний резервуар вірусу.

“Наші результати вказують на те, що новий варіант ECHV (вірус Echarate) циркулює в джунглях центрального Перу", – підсумовують автори дослідження.

Виявляється, ризик від цього вірусу низький. Минуло кілька років з моменту зараження, а більше повідомлень про його поширення не надходило.

З усім тим, цей випадок є дуже реальним нагадуванням про те, що нові патогени існують десь, і втручання людства в природний світ означає, що ймовірність того, що ми з ними контактуватимемо, зростає.

Це дослідження опубліковано в журналі CDC Emerging Infectious Diseases.

Нагадаємо, у Китаї розповсюджується невідома респіраторна хвороба, яка першими вражає легені.

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