У Панамі виявили гробницю правителя народу Кокле повну золота

В археологічному парку Ель-Каньо, розташованому в Панамі, науковці виявили гробницю, що датується 750 роком нашої ери. Ймовірно, вона належала правителю народу Кокле, адже всередині знайдено численні поховальні приношення, включаючи керамічні та золоті артефакти.

Відео дня

Археологічний парк Ель-Каньо, відомий своїми стародавніми гробницями та кам'яними монолітами, датованими періодом 700-1000 років н.е., давно визнаний за свою історичну цінність. Американський дослідник Хаятт Веррілл вперше наголосив на його важливості у 1925 році, коли виявив стародавні моноліти вздовж річки Ріо-Гранде. Про це повідомляє Arkeonews.

Лінетт Монтенегро, директор з питань національної спадщини Міністерства культури, зазначила, що це відкриття є важливою частиною поточного археологічного проєкту в парку. Цей проєкт, розпочатий у 2022 році завдяки співпраці між Міністерством культури та Фондом El Caño, спрямований на ретельне дослідження гробниці № 9 під час кампаній 2021-2024 років.

Вміст гробниці – це справжня скарбниця, що включає 5 пекторалей, 2 пояси із золотих намистин, 4 браслети, 2 сережки у формі людських фігур, намисто з круглих намистин, два дзвіночки, браслети, спідницю, зроблену з собачих зубів, та набір кістяних флейт. Ця різноманітна колекція є свідченням культурного та соціального багатства суспільства Кокле.

Читайте також: Студент у Британії знайшов рештки рептилії, яка жила на Землі 200 мільйонів років тому (фото)

Колекція, ймовірно, належала дорослому чоловікові з високим статусом. Гробниця, збудована близько 750 р. н.е., є особливо важливою через наявність жертовних слуг, похованих поруч із вождем, що свідчить про численні та одночасні практики поховання.

Доктор Мейо пояснив, що розкопки тривають, тому визначити точну кількість осіб, похованих у гробниці, досить складно. Цей тип поховання, відомий тим, що в ньому ховали різну кількість людей, дає цінну інформацію про вірування та поховальні ритуали суспільства Кокле.

Нагадаємо, на пляжі у Великій Британії знайдено доісторичні сліди динозавра.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!