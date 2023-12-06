У лісах Польщі виявили п’ять сокир епохи бронзи (фото)

Археологи виявили п’ять сокир епохи бронзи в лісах Коцева. Згідно з повідомленням Поморського воєводського консерватора пам’яток, знахідку зробили в Старогардському лісництві.

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Початкове відкриття зробив ентузіаст історії Денис Конкол, який повідомив місцеву владу з Поморського воєводського консерватора пам’яток. У Польщі заборонено проводити аматорський пошук артефактів за допомогою металодетектора, повідомляє Heritage Daily.

Оглянувши місце знахідки, археологи виявили в радіусі кількох десятків метрів на глибині 20-30 сантиметрів під шаром дерну та гумусу п’ять сокир.

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П'ять сокир датуються проміжком між 1700 і 1300 роками до нашої ери. Ймовірно, вони були ритуальним підношенням культового характеру.

Ці сокири пов’язані з балтійськими культурами з сучасної Литви або північно-східної Польщі. Сокири, що відрізняються значним розміром, мають тонку ручку з піднятими краями та широке лезо.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років.

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