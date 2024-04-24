В кінці квітня та на початку травня: у які дні садити огірки, щоб дали багатий врожай
Хочете виростити смачні огірки на дачі цього літа? Щоб влітку виростити на заміській ділянці огірки, вже наприкінці зими необхідно підготувати ґрунт.
Це лише загальні рекомендації з сайту apostrophe.ua. Слідкуйте за прогнозом погоди та садіть, коли встановиться тепла погода.
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Запам'ятайте:
- Починайте готуватися вже наприкінці зими: ґрунт, ємності, насіння...
- Вирощувати можна з розсади або без неї.
- Сіяти у відкритий ґрунт найкраще в кінці квітня - на початку травня.
Чому саме тоді?
- Огірки - теплолюбні, їм потрібна тепла ґрунту (+10-12°C) та повітря (+16°C).
- Рання посадка може призвести до загнивання насіння або довгого проростання.
- Швидкість проростання залежить від температури:
- +20°C - 14 днів
- +25°C - 10-12 днів
- +30°C - 7-10 днів
Де садити?
- На сонячному місці, захищеному від вітру.
- Після капусти, картоплі, цибулі, томатів, перцю або моркви.
- Не садіть після гарбузових!
Місячний календар:
- Квітень 2024: 18-21 числа
- Травень 2024: 9-13, 17-22 числа
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