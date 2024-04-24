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В кінці квітня та на початку травня: у які дні садити огірки, щоб дали багатий врожай

Ігор Романько

Коли та як садити огірки у відкритий грунт
Коли та як садити огірки у відкритий грунт

Хочете виростити смачні огірки на дачі цього літа? Щоб влітку виростити на заміській ділянці огірки, вже наприкінці зими необхідно підготувати ґрунт.

Це лише загальні рекомендації з сайту apostrophe.ua. Слідкуйте за прогнозом погоди та садіть, коли встановиться тепла погода.

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Запам'ятайте:

  • Починайте готуватися вже наприкінці зими: ґрунт, ємності, насіння...
  • Вирощувати можна з розсади або без неї.
  • Сіяти у відкритий ґрунт найкраще в кінці квітня - на початку травня.

Чому саме тоді?

  • Огірки - теплолюбні, їм потрібна тепла ґрунту (+10-12°C) та повітря (+16°C).
  • Рання посадка може призвести до загнивання насіння або довгого проростання.
  • Швидкість проростання залежить від температури:
    • +20°C - 14 днів
    • +25°C - 10-12 днів
    • +30°C - 7-10 днів

Де садити?

  • На сонячному місці, захищеному від вітру.
  • Після капусти, картоплі, цибулі, томатів, перцю або моркви.
  • Не садіть після гарбузових!

Місячний календар:

  • Квітень 2024: 18-21 числа
  • Травень 2024: 9-13, 17-22 числа

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