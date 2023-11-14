У Китаї виявили знаряддя праці первісних людей віком 2,5 млн. років

На території Центрального Китаю, де розташована одна з найдавніших стоянок первісних людей в Євразії, віком 2,5 мільйонів років, археологи виявили кілька десятків кам'яних інструментів праці.

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Інформацію про це передає агентство Xinhua.

Розкопки відбувалися на стоянці Лунгупо в муніципалітеті Чунцін, площа якої становить близько 1300 квадратних метрів. Припускається, що це місце існує від 2 до 2,5 мільйонів років і є однією з найдавніших стоянок людини в Євразії.

Це був п'ятий етап археологічних розкопок на цьому місці, які розпочалися ще в 1985 році.

Під час поточної експедиції археологи знайшли значну кількість кам'яних інструментів праці з вираженими слідами ручної обробки, які використовувались первісними людьми, що зупинялись на цьому місці.

Наразі немає відомостей про вік артефактів. Часові рамки їх виготовлення вдалося точно визначити буде після проведення лабораторних досліджень.

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Повідомляється, що під час розкопок використовувались передові наукові та технологічні методи, такі як тривимірне цифрове сканування реліктових шарів, 3D-моделювання, а також інновації в концепціях, методах і технологіях.

Дослідники очікують, що результати експедиції нададуть важливі наукові дані щодо еволюції навколишнього середовища поблизу стоянки Лунгупо, а також про походження та еволюцію людей.

Нагадаємо, в Аравії в пустелі знайшли гігантську кам'яну ручну сокиру віком 200 000 років.

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