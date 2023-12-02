У Китаї знайшли 40 гробниць віком 5000 років

У місті Чанчжоу, східній провінції Цзянсу в Китаї, археологи виявили 40 гробниць, кілька будівель на палях і колодязів, віком 4500-5500 років.

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Ці розкопки, проведені на площі 1,5 млн м² в дельті річки Янцзи, розкрили артефакти, такі як кераміка і вироби з нефриту, що добре збереглися.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Місцевість відображає етап переходу від культури Сунцзе до Лянчжу, відкриваючи нові можливості для вивчення розвитку цивілізації в дельті Янцзи.

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Дельта Янцзи, вважається колискою китайської цивілізації, є областю, де більше 5000 років тому сформувалися перші протодержавні утворення та культури, що визначили сучасну китайську націю. Знайдені артефакти підтверджують неперервність існування китайської цивілізації протягом 5000 років. Сьогодні дельта Янцзи є економічним центром Китаю та одним з найгустонаселеніших регіонів у світі.

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