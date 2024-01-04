У якому віці найкраще стерилізувати кішку: поради ветеринарів

Стерилізація – це операція, в результаті якої кішка втрачає здатність мати потомство. У котів ця операція називається "кастрацією".

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Статевий розвиток у кішок починається у віці 6-8 місяців. Саме з цього часу можна говорити про стерилізацію та кастрацію. Однак, раннє втручання може призвести до порушення розвитку внутрішніх органів і скелета вихованця. Тому оптимальний вік для стерилізації кішки – від 7-8 місяців до 7 років, пише ТСН.

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Зазвичай ветеринари рекомендують стерилізувати кішку в період з 7-8 місяців до 1,5-2 років. У цьому віці організм кішки вже повністю сформований, а ризик ускладнень від операції мінімальний.

Стерилізувати до пологів чи після

Існує думка, що кішка повинна хоча б раз народити, перш ніж її стерилізують. Однак, це не зовсім так. Після вагітності та пологів статеві гормони починають виробляти не лише яєчники, а й інші залози внутрішньої секреції. Тому буває й так, що протягом кількох циклів після стерилізації, а інколи навіть протягом усього життя у кішки зберігаються симптоми тічки. І основна мета стерилізації – корекція поведінки – залишається недосяжною.

Коли стерилізувати кішку небажано

Не рекомендована стерилізація кішки в період тічки та одразу після вагітності. В цей час сильно змінюється гормональне тло, і оперативне втручання може спровокувати розвиток серйозних захворювань.

Оптимальні терміни планової стерилізації:

За 2 тижні до початку тічки або щонайменше через тиждень після її закінчення.

Якщо кішка народила – через 2-3 місяці після пологів, за цей час організм встигає відновитися.

Якщо кішка годує кошенят – через 2-3 тижні після припинення лактації, коли нормалізується стан молочних залоз.

Переваги стерилізації кішки

Стерилізація має ряд переваг, як для здоров'я кішки, так і для її поведінки:

Збільшується тривалість життя на півтора-два роки.

Знижується ризик розвитку захворювань матки, яєчників, онкології репродуктивних органів та інших хвороб та інфекцій.

Змінюється поведінка кішки, вона стає слухняною, спокійною, припиняє тікати з дому.

Покращується гормональне тло кішки.

Зменшується ймовірність того, що кішка вступатиме в сутички з іншими тваринами.

Стерилізація дає змогу обмежити кількість бродячих котів, які виростають із небажаного приплоду.

Нагадаємо, коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин, тому існує безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних з ними.

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