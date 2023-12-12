В Ізраїлі знайшли свинцеву табличку з прокляттями та іменем Бога віком 3200 років

На західному березі річки Йордан археологи виявили свинцеву табличку, розміром із поштову марку, яка містила найдавніший напис на івриті – ім'я Бога: Яхве. Цей невеликий артефакт, віком 3200 років, містив текст із закликом Божого прокляття для тих, хто порушує своє слово, повідомляє Daily Mail.

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Табличку знайшли на біблійній горі Евал, місці, пов'язаному з Землею Обітованою в стародавніх текстах. Археологічну знахідку виявили під час розкопок, пов'язаних із втечею ізраїльтян із стародавнього Єгипту.

Згідно із Святим Письмом, Мойсей мав збудувати жертовник на горі Евал, але через свій бунт він не міг увійти в Обітовану Землю. Вважається, що його наступник Ісус Навин відновив жертовник, виконуючи Заповіт.

Табличка, створена як невеликий двосторінковий буклет, містить 48 літер, які формують 14 слів. У тексті міститься прокляття, звернене до Яхве, з використання терміну "арур", що означає "проклятий". Цікаво, що написання різних частин таблички відбувалося в різних напрямках, що було характерно для того часу. Хімічний аналіз вказує, що свинець, використаний у табличці, походить з копальні в Егейському морі, Греція.

Саме прокляття на табличці віддзеркалює Буття 9:6: "Хто проливає кров людську, той сам проллє свою кров". Пітер Герт ван дер Веен, один із учасників відкриття, відзначив симетрію у написанні, вказуючи на хіастичний паралелізм.

Але далеко не всі археологи погоджуються з цим. Недавнє дослідження пропонує альтернативну теорію, за якою табличку використовували як рибальську приманку, підтверджуючи зношення, спричинене природнім впливом.

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Незважаючи на дискусії, це відкриття вказує на давню єврейську присутність на горі Евал, що відповідає біблійним оповіданням. Особливості таблички ставлять під сумнів традиційні хронологічні рамки, відкриваючи нові шляхи для розуміння давньоєврейської писемності. Якщо це відкриття буде підтверджено, воно може змінити наше розуміння культури та релігійних практик давніх євреїв.

Нагадаємо, у Танзанії виявили наскельні малюнки із зображеннями моторошних істот віком 40 тисяч років.

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